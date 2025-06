„Das bringt die Kirche zum Beben“: Besonderes Konzert in Glauchau

Zum Abschluss der Glauchauer Kirchenmusiktage treffen am Sontag Tango, Gospel und Oratorienmusik aufeinander.

Am Sonntag gehen die diesjährigen Glauchauer Kirchenmusiktage zu Ende. Bereits fünf Konzerte haben stattgefunden. Höhepunkt wird nun das große Abschlusskonzert am Sonntag in der St. Georgen-Kirche sein, wenn um die 100 Sänger aus der Region sowie namhafte Solisten und die Vogtlandphilharmonie Greiz-Reichenbach die „Tangomesse“ und...