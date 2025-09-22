Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Um dieses Gebäude am Mühlberg in Glauchau gibt es Streit.
Um dieses Gebäude am Mühlberg in Glauchau gibt es Streit. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
„Das ist Wahnsinn“: Immobilienstreit in Glauchau spitzt sich zu
Redakteur
Von Stefan Stolp
Der Streit um das Gebäude am Mühlberg 3 in Glauchau geht weiter. Nachdem die Stadt das Vorkaufsrecht zog, verlangt sie vom Voreigentümer, dass er für Ordnung sorgt. Doch der ist aus dem Häuschen.

Ob die Sache am Ende irgendwann noch einmal gut ausgeht, vermag wohl niemand zu sagen. Zu tief sind offenbar die Gräben zwischen dem Berliner Immobilienunternehmer René Schumann und der Stadt Glauchau mittlerweile geworden. Beide streiten sich seit mehreren Monaten um das leerstehende und marode Haus am Mühlberg 3 in Glauchau, gelegen am Fuß...
