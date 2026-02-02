Das sind die besten Vorleser in der Region Glauchau

Glauchau
Konrad Vogel vom Georgius-Agricola-Gymnasium hat den Vorlesewettbewerb in der Glauchauer Bibliothek gewonnen.
Der Sechstklässler vom Georgius-Agricola-Gymnasium, Konrad Vogel, hat den diesjährigen regionalen Vorlesewettbewerb in der Stadt- und Kreisbibliothek Glauchau gewonnen. Damit hat er sich für den Bezirksentscheid, der im Frühjahr stattfindet, qualifiziert. Insgesamt traten acht Mädchen und vier Jungen zum Wettbewerb an. „Bemerkenswert war,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.