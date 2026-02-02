MENÜ
Konrad Vogel, Bildmitte im weißen Pullover, hat der Regionalausscheid gewonnen.
Konrad Vogel, Bildmitte im weißen Pullover, hat der Regionalausscheid gewonnen.
Glauchau
Das sind die besten Vorleser in der Region Glauchau
Redakteur
Von Stefan Stolp
Konrad Vogel vom Georgius-Agricola-Gymnasium hat den Vorlesewettbewerb in der Glauchauer Bibliothek gewonnen.

Der Sechstklässler vom Georgius-Agricola-Gymnasium, Konrad Vogel, hat den diesjährigen regionalen Vorlesewettbewerb in der Stadt- und Kreisbibliothek Glauchau gewonnen. Damit hat er sich für den Bezirksentscheid, der im Frühjahr stattfindet, qualifiziert. Insgesamt traten acht Mädchen und vier Jungen zum Wettbewerb an. „Bemerkenswert war,...
