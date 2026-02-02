Das sind die besten Vorleser in der Region Glauchau

Konrad Vogel vom Georgius-Agricola-Gymnasium hat den Vorlesewettbewerb in der Glauchauer Bibliothek gewonnen.

Der Sechstklässler vom Georgius-Agricola-Gymnasium, Konrad Vogel, hat den diesjährigen regionalen Vorlesewettbewerb in der Stadt- und Kreisbibliothek Glauchau gewonnen. Damit hat er sich für den Bezirksentscheid, der im Frühjahr stattfindet, qualifiziert. Insgesamt traten acht Mädchen und vier Jungen zum Wettbewerb an. „Bemerkenswert war,...