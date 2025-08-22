Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • „Das war eine sehr gute Werbung für Waldenburg“: So denken Stadträte über das Konzert mit der Band Weimar im Freibad

Das Konzert mit der Band Weimar hat vor rund 2000 Besuchern stattgefunden. Kurz nach der Veranstaltung gab es eine Auswertung im Stadtrat.
Das Konzert mit der Band Weimar hat vor rund 2000 Besuchern stattgefunden. Kurz nach der Veranstaltung gab es eine Auswertung im Stadtrat. Bild: Jörg Götze/Stadtverwaltung
Das Konzert mit der Band Weimar hat vor rund 2000 Besuchern stattgefunden. Kurz nach der Veranstaltung gab es eine Auswertung im Stadtrat.
Das Konzert mit der Band Weimar hat vor rund 2000 Besuchern stattgefunden. Kurz nach der Veranstaltung gab es eine Auswertung im Stadtrat. Bild: Jörg Götze/Stadtverwaltung
Glauchau
„Das war eine sehr gute Werbung für Waldenburg“: So denken Stadträte über das Konzert mit der Band Weimar im Freibad
Von Holger Frenzel
2000 Besucher haben das Konzert verfolgt. Stadträte zogen eine erste Bilanz. Wer seine Meinung korrigierte, und wer das Freibad als „Wahnsinns-Locations“ bezeichnete. Gibt es 2026 wieder ein Konzert?

Die Befürchtungen von Jörg Pester haben sich nicht bewahrheitet. Der Mann, der für die Freien Wähler im Stadtrat sitzt, meldete vor dem Konzert der Band Weimar im Freibad in Waldenburg seine Bedenken an. „Das ist der falsche Ort und der falsche Zeitpunkt für so ein Konzert. Bei 35 Grad Celsius, die wir dann haben können, springen an dem...
