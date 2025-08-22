„Das war eine sehr gute Werbung für Waldenburg“: So denken Stadträte über das Konzert mit der Band Weimar im Freibad

2000 Besucher haben das Konzert verfolgt. Stadträte zogen eine erste Bilanz. Wer seine Meinung korrigierte, und wer das Freibad als „Wahnsinns-Locations“ bezeichnete. Gibt es 2026 wieder ein Konzert?

Die Befürchtungen von Jörg Pester haben sich nicht bewahrheitet. Der Mann, der für die Freien Wähler im Stadtrat sitzt, meldete vor dem Konzert der Band Weimar im Freibad in Waldenburg seine Bedenken an. „Das ist der falsche Ort und der falsche Zeitpunkt für so ein Konzert. Bei 35 Grad Celsius, die wir dann haben können, springen an dem...