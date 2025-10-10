Das war so nicht gewollt: Was Wolf Biermann mit dieser Glauchauer Aktion zu tun hat

Ein vom DDR-Staat geschasster Abteilungsleiter scharte eine Gruppe Leute um sich, um das Dach von Schloss Forderglauchau zu erneuern. In diesen Tagen wird daran erinnert.

In Glauchau haben sich ja schon einige verrückte Geschichten abgespielt: der Aufstieg der Fußballer des VfB Empor in die Oberliga, die Wiederbelebung der Muldentalbahn oder die Hochwasserereignisse von 2002 und 2013. Die folgende Geschichte liegt zwar noch länger zurück, dürfte aber an Einzigartigkeit kaum zu übertreffen sein, zumal sie sich...