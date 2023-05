Das Wasser im Freibad Waldenburg ist gar nicht so kalt

Am Freitagvormittag ist das Sommerbad in der Töpferstadt Waldenburg in die neue Saison gestartet. Dabei gab es in der Vorbereitung ein großes Problem zu lösen.

Mit einem Sprung ins 18 Grad kalte Wasser haben Waldenburgs Bürgermeister Jörg Götze und Kioskbetreiber Wolfgang Dorn die Saison im Freibad Waldenburg eröffnet. In den letzten Tagen des Monats Mai ist es von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Im Juni, Juli und August verlängert sich die Öffnungszeit von 10 bis 19 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene vier...