  • Debütanten, Top-Plätze und „Flotter Dreier“ zum Sonderpreis: Was Besucher zum Straßenfasching in Meerane wissen müssen

Dicht an dicht stehen die Besucher zum Straßenfasching – hier im unteren Bereich der Steilen Wand. 2025 waren rund 15.000 Besucher an der Strecke.
Dicht an dicht stehen die Besucher zum Straßenfasching – hier im unteren Bereich der Steilen Wand. 2025 waren rund 15.000 Besucher an der Strecke. Bild: A. Kretschel/Archiv
Der Verein „Pflasterköppe“ übernimmt die gesamte Organisation, 19 Mitglieder gehören zum Team.
Der Verein „Pflasterköppe“ übernimmt die gesamte Organisation, 19 Mitglieder gehören zum Team. Bild: A. Kretschel/Archiv
Die Polizei begleitet den Umzug. An den Zufahrten stehen große Stadttechnik-Fahrzeuge.
Die Polizei begleitet den Umzug. An den Zufahrten stehen große Stadttechnik-Fahrzeuge. Bild: A. Kretschel/Archiv
Glauchau
Debütanten, Top-Plätze und „Flotter Dreier“ zum Sonderpreis: Was Besucher zum Straßenfasching in Meerane wissen müssen
Von Holger Frenzel
Eine Kleinstadt im Landkreis Zwickau verwandelt sich am Samstag zu Sachsens Narren-Hauptstadt. Was Meteorologen vorhersagen, wie teuer Getränke sind und wo auch nach Mitternacht gefeiert wird.

Mit Musik und Tanz sowie Konfetti und guter Laune wird am Samstag in Meerane gefeiert: Zum 32. Mal findet der Straßenfasching statt. Tipps für Besucher.
28.01.2026
3 min.
Der (fast) kunterbunte Kunstrasenplatz in Meerane: Eine passende Vorlage für den MSV kurz vor dem Straßenfasching?
Blick auf den Kunstrasenplatz in Meerane. Die ausgetauschten Stellen fallen ins Auge.
Die im vierten Quartal 2025 durchgeführte Reparatur hat 10.900 Euro gekostet. Der Belag besteht aus verschiedenen Farbtönen. Mit welchen Themen die Kicker zuletzt beim Umzug für Schlagzeilen sorgten.
Holger Frenzel
14:19 Uhr
1 min.
Premiere: Akkuzüge fahren zwischen Leipzig und Chemnitz
Am Montag soll erstmals ein Akkuzug fahrplanmäßig auf der Strecke Leipzig-Chemnitz rollen (Archivbild)
Zwei Jahre Verzögerung, jetzt ist es so weit: 300 Sitzplätze, Doppeltraktion und eine Premiere für Sachsen. Nächste Woche fährt der erste Akkuzug Fahrgäste zwischen Leipzig und Chemnitz.
14:11 Uhr
3 min.
Zschäpe: Mutmaßliche Vertraute wusste nichts von NSU-Morden
Die NSU-Terroristin Beate Zschäpe wurde 2018 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. (Archivbild)
Susann E. soll die rechtsextreme Terrorzelle unterstützt haben. Beate Zschäpe betont im Prozess, E. habe nur von Banküberfällen gewusst. Die Bundesanwaltschaft sieht das anders.
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
27.01.2026
3 min.
Straßenfasching in Meerane: Warum es am Samstag mehr Cateringstände an der Umzugsstrecke gibt
Straßenfasching an der Steilen Wand. Ganz unten gibt es Speisen und Getränke.
Für Besucher sollen zwei weitere Versorgungsstationen aufgebaut werden. Sie befinden sich im unteren Bereich der Steilen Wand und an der Meistereck-Kreuzung.
Holger Frenzel
28.01.2026
4 min.
Mit 57 in Altersteilzeit: Wie VW Sachsen den vorzeitigen Ruhestand abpuffert und weshalb das dem Betriebsrat wichtig ist
Mitarbeiter von Volkswagen Sachsen bei einer Betriebsversammlung im Werk Zwickau.
Die Altersteilzeit ist der wichtigste Hebel für VW, um Stellen abzubauen. Nun darf der Jahrgang 1969 die Verträge unterschreiben. Das Modell ist attraktiv, es gibt aber eine wichtige Regel.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel