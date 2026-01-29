Debütanten, Top-Plätze und „Flotter Dreier“ zum Sonderpreis: Was Besucher zum Straßenfasching in Meerane wissen müssen

Glauchau
Eine Kleinstadt im Landkreis Zwickau verwandelt sich am Samstag zu Sachsens Narren-Hauptstadt. Was Meteorologen vorhersagen, wie teuer Getränke sind und wo auch nach Mitternacht gefeiert wird.
Mit Musik und Tanz sowie Konfetti und guter Laune wird am Samstag in Meerane gefeiert: Zum 32. Mal findet der Straßenfasching statt. Tipps für Besucher.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.