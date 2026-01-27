MENÜ
  • Straßenfasching in Meerane: Warum es am Samstag mehr Cateringstände an der Umzugsstrecke gibt

Straßenfasching an der Steilen Wand. Ganz unten gibt es Speisen und Getränke.
Straßenfasching an der Steilen Wand. Ganz unten gibt es Speisen und Getränke. Bild: A. Kretschel/Archiv
Glauchau
Straßenfasching in Meerane: Warum es am Samstag mehr Cateringstände an der Umzugsstrecke gibt
Von Holger Frenzel
Für Besucher sollen zwei weitere Versorgungsstationen aufgebaut werden. Sie befinden sich im unteren Bereich der Steilen Wand und an der Meistereck-Kreuzung.

Zum Straßenfasching in Meerane wächst direkt an der Umzugsstrecke die Zahl der Imbissstände. Ein kleines Angebot an Speisen und Getränken soll es an zwei neuen Standorten geben. Die Stände befinden sich im unteren Bereich der Steilen Wand und an der Meistereck-Kreuzung. Darüber informiert Sebastian Voigt, Vorsitzender des Vereins...
