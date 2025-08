Dennheritz: Ensemble Amadeus beendet Orchesterreise

31 Musiker und 17 Angehörige waren auf der „Mecklenburg Sommertour 2025“.

Die „Mecklenburg Sommertour 2025“ des in Dennheritz ansässigen Ensembles Amadeus ist zu Ende gegangen. Reichlich eine Woche lang waren 31 Musiker sowie 17 Angehörige im Norden der Republik unterwegs und haben dort nicht nur schöne Tage erlebt, sondern acht Konzerte an acht verschiedenen Orten gegeben – in der Stiftskirche Bützow, der...