MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der erste Storch ist in Glauchau eingetroffen.
Der erste Storch ist in Glauchau eingetroffen. Bild: Andreas Kretschel
Der erste Storch ist in Glauchau eingetroffen.
Der erste Storch ist in Glauchau eingetroffen. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Der erste Storch in Glauchau ist wieder da
Redakteur
Von Stefan Stolp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Nest auf der Gelectra-Esse ist wieder besetzt. Das Waldenburger Paar hat in der Region überwintert.

Der erste Storch ist in Glauchau angekommen. Am 11. Februar wurde Meister Adebar im Nest auf der großen Gelectra-Esse an der Wehrstraße gesichtet. Jetzt heißt es warten, bis die Storchendame eintrifft und beide sich paaren. Im vergangenen Jahr kam der zweite Storch am 22. Februar an. Naturfreunde müssen also noch ein paar Tage warten.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:41 Uhr
4 min.
Bundesregierung gibt Schloss Meseberg als Gästehaus auf
Schloss Meseberg wurde seit 2007 unter anderem für Empfänge von Staats- und Regierungschefs, aber auch für Kabinettsklausuren genutzt. (Archivbild)
Das historische Anwesen in Meseberg eine gute Autostunde nördlich von Berlin war Kulisse für Staatsempfänge und Kabinettsklausuren. Jetzt hat die Bundesregierung entschieden, dass die Ära bald endet.
05.02.2026
2 min.
Störche sollen nicht mehr auf Esse an der Grundschule in Hainichen brüten
Storchennachwuchs 2025 in Hainichen auf dem Schornstein im Schulzentrum.
Immer wieder fielen Zweige und Kot auf den Schulhof. Zudem ist die Esse noch in Betrieb. Daher hat man in der Stadt entschieden, nun zu handeln.
Franziska Bernhardt-Muth
06:38 Uhr
4 min.
Er baute die Werdauer Kinderklinik auf, jetzt wurde ihm einfach gekündigt: „Es kam nicht ein Wort des Dankes“
Der frühere Chefarzt der Kinderabteilung an der Pleißental-Klinik, Dirk Ermisch, hier bei einer Demo vor dem Landratsamt. Neben ihm steht Verdi-Sekretärin Simone Bovensiepen.
Dirk Ermisch (81) hat die Kinderklinik in der Werdauer Pleißental-Klinik aufgebaut, war Chefarzt und ist bis heute dort als Honorararzt tätig. Er schüttelt nicht nur über den Umgang der Chefetage mit den Ärzten den Kopf.
Jan-Dirk Franke
11.11.2025
2 min.
Bleiben oder Wegziehen? So verhalten sich die Störche in Westsachsen
Die Waldenburger Störche auf einer Wiese im Grünfelder Park.
16 Storchenpaare haben in diesem Jahr in Westachsen gebrütet. Einige davon sind noch da und genießen die letzten Herbsttage. Um zu überwintern, braucht es ganz bestimmte Bedingungen.
Stefan Stolp
06:06 Uhr
2 min.
Hiobsbotschaft: Schwimmhalle im Erzgebirge geschlossen
Die Schwimmhalle „Atlantis“ muss wegen Reparaturarbeiten länger geschlossen bleiben.
Aufgrund einer technischen Störung sollte die Schwimmhalle „Atlantis“ nur am Dienstag geschlossen bleiben. Doch die Reparatur dauert deutlich länger. Es ist die nächste schlechte Nachricht.
Patrick Herrl
18:45 Uhr
4 min.
Grenzschutz-Kommandeur: Razzien in Minnesota werden beendet
Mit den Razzien in Minnesota soll dem US-Grenzschutzbeauftragten Tom Homan zufolge Schluss sein.
Bereits Anfang Februar hatte US-Präsident Donald Trump einen Abzug von Hunderten Grenzschutzbeamten aus Minneapolis angekündigt. Nun sollen die Razzien im Bundesstaat Minnesota ein Ende haben.
Mehr Artikel