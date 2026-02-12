Der erste Storch in Glauchau ist wieder da

Das Nest auf der Gelectra-Esse ist wieder besetzt. Das Waldenburger Paar hat in der Region überwintert.

Der erste Storch ist in Glauchau angekommen. Am 11. Februar wurde Meister Adebar im Nest auf der großen Gelectra-Esse an der Wehrstraße gesichtet. Jetzt heißt es warten, bis die Storchendame eintrifft und beide sich paaren. Im vergangenen Jahr kam der zweite Storch am 22. Februar an. Naturfreunde müssen also noch ein paar Tage warten.