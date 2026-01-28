Der (fast) kunterbunte Kunstrasenplatz in Meerane: Eine passende Vorlage für den MSV kurz vor dem Straßenfasching?

Die im vierten Quartal 2025 durchgeführte Reparatur hat 10.900 Euro gekostet. Der Belag besteht aus verschiedenen Farbtönen. Mit welchen Themen die Kicker zuletzt beim Umzug für Schlagzeilen sorgten.

In unterschiedlichen Farbtönen präsentiert sich der Kunstrasenbelag im Richard-Hofmann-Stadion in Meerane. Beschädigte Stellen wurden 2018 in der Nähe der Elfmeterpunkte und 2023 in den Torräumen ausgetauscht. Im letzten Jahr folgten weitere Reparaturen – mit doppeltem Aufwand aufgrund des Farb-Dilemmas: Mitarbeiter einer Firma ersetzten...