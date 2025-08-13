Der Sommer nimmt Fahrt auf: Die Party-Höhepunkte in Glauchau und Umgebung

Glauchau
Veranstaltungskalender sind mit Events für junge Leute gefüllt. Mal geht die Fete (fast) bis zum nächsten Morgen, mal gibt es Strand-Feeling und Livebands. Wo getanzt und gefeiert wird.
Holzpaletten bilden die Bühne. Wiesen verwandeln sich zur Tanzfläche. In Glauchau und Umgebung tauchen etliche Open-Air-Partys im Veranstaltungskalender auf. Leute, die tanzen und feiern wollen, haben an den nächsten Wochenenden die Qual der Wahl – mal unter freiem Himmel, mal im Festzelt und mal mit einem ganz besonderen Lichterglanz. Die...
