Bild: Jan Meißner
Glauchau
Detektive im Flugzeug: Schau in Meerane zeigt Arbeit der Archäologen
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
0:00 Anhören

Einblicke in eine Arbeit mit Überblick: Eine Ausstellung im Meeraner Kunsthaus zeigt, wie Archäologen aus der Luft forschen.

Meerane.

Spannende Einblicke verspricht das Landesamt für Archäologie Sachsen ab Donnerstagabend im Kunsthaus Meerane. Um 18 Uhr wird die Ausstellung „Höhenflüge. Luftbild und Archäologie in Sachsen“ in der Stadtbibliothek eröffnet. Besucher können das Luftbildarchiv entdecken und erfahren, warum aus luftiger Höhe verborgen liegende Strukturen sichtbar werden, sie können Geländemodelle markanter Fundorte bestaunen und sich als Luftbildarchäologe ausprobieren. Außerdem werden Fundobjekte präsentiert, die Einblicke in Sachsens Geschichte geben. Die Ausstellung kann bis 13. März donnerstags bis samstags 14 bis 17 Uhr besucht werden. Der Eintritt kostet für Erwachsene 2 Euro, ermäßigt 1 Euro und für Familien 4 Euro. (kru) Foto: Jan Meißner

