Die Essigmacher: Wie ein Mittelständler von Meerane aus die Supermärkte der Republik mit Essigessenz versorgt

Seit 1993 produziert Speyer & Grund in Meerane Essigprodukte. Das Werk wurde mehrmals erweitert. Nun sind auch die Weichen für künftiges Wachstum gestellt. Eine Sorge haben die Firmenchefs aber.

Ein leichter Essiggeruch liegt in der Luft. Es ist so, als würde man seine Nase geradewegs in eine Salatschüssel mit frisch angemachter Vinaigrette halten. In den Produktionshallen von Speyer & Grund in Meerane ist das kein Wunder: Auf den Transportbändern der Abfüllanlagen rattern unzählige PET-Flaschen entlang, werden befüllt, verschraubt...