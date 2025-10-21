Diebe bauen bei Einbruch in Meerane Unfall – Elektromotorräder und Transporter gestohlen

Im Meeraner Gewerbegebiet sind Unbekannte binnen zwei Monaten zum dritten Mal in eine Firma eingebrochen. Der Schaden soll bei einer fünfstelligen Summe liegen, so die Polizei.

Meerane. Unbekannte Einbrecher haben am frühen Montagmorgen im Meeraner Gewerbegebiet wertvolle Beute gemacht. Laut der Sprecherin der Zwickauer Polizeidirektion Christina Friedrich drangen die bislang unbekannten Täter gegen 4.15 Uhr gewaltsam in ein Firmengebäude an der Seiferitzer Allee ein. Aus dem Inneren sowie vom Gelände stahlen sie Bargeld, zwei Surron-Elektromotorräder und einen Kleintransporter.

Der gestohlene weiße Ford Transit ist laut Polizei viereinhalb Jahre alt und trug zum Zeitpunkt des Diebstahls das Kennzeichen Z-S 800. Der Transporter müsste laut Friedrich im hinteren Bereich einen Schaden aufweisen, da die Unbekannten beim Rangieren auf dem Firmengelände gegen ein geparktes Fahrzeug gestoßen waren. Der entstandene Stehl- und Sachschaden summiert sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Es könnte sein, dass sich die Täter gut auskannten. Denn bereits im August waren bei zwei Einbrüchen drei Elektromopeds im Wert von 17.000 Euro sowie ein Kleinkraftrad und Bargeld im Wert von rund 4800 Euro gestohlen worden. Der Sachschaden belief sich damals auf insgesamt 8000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die Personen beobachtet haben, die sich am frühen Montagmorgen auf dem Firmengelände aufhielten. Zudem sind Hinweise auf den Transporter gefragt. (kru) Zeugentelefon 0375 4284480