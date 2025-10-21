Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Diebe bauen bei Einbruch in Meerane Unfall – Elektromotorräder und Transporter gestohlen

Im Meeraner Gewerbegebiet haben Einbrecher wertvolle Beute gemacht.
Im Meeraner Gewerbegebiet haben Einbrecher wertvolle Beute gemacht. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Im Meeraner Gewerbegebiet haben Einbrecher wertvolle Beute gemacht.
Im Meeraner Gewerbegebiet haben Einbrecher wertvolle Beute gemacht. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Glauchau
Diebe bauen bei Einbruch in Meerane Unfall – Elektromotorräder und Transporter gestohlen
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Meeraner Gewerbegebiet sind Unbekannte binnen zwei Monaten zum dritten Mal in eine Firma eingebrochen. Der Schaden soll bei einer fünfstelligen Summe liegen, so die Polizei.

Meerane.

Unbekannte Einbrecher haben am frühen Montagmorgen im Meeraner Gewerbegebiet wertvolle Beute gemacht. Laut der Sprecherin der Zwickauer Polizeidirektion Christina Friedrich drangen die bislang unbekannten Täter gegen 4.15 Uhr gewaltsam in ein Firmengebäude an der Seiferitzer Allee ein. Aus dem Inneren sowie vom Gelände stahlen sie Bargeld, zwei Surron-Elektromotorräder und einen Kleintransporter.

Der gestohlene weiße Ford Transit ist laut Polizei viereinhalb Jahre alt und trug zum Zeitpunkt des Diebstahls das Kennzeichen Z-S 800. Der Transporter müsste laut Friedrich im hinteren Bereich einen Schaden aufweisen, da die Unbekannten beim Rangieren auf dem Firmengelände gegen ein geparktes Fahrzeug gestoßen waren. Der entstandene Stehl- und Sachschaden summiert sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Es könnte sein, dass sich die Täter gut auskannten. Denn bereits im August waren bei zwei Einbrüchen drei Elektromopeds im Wert von 17.000 Euro sowie ein Kleinkraftrad und Bargeld im Wert von rund 4800 Euro gestohlen worden. Der Sachschaden belief sich damals auf insgesamt 8000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die Personen beobachtet haben, die sich am frühen Montagmorgen auf dem Firmengelände aufhielten. Zudem sind Hinweise auf den Transporter gefragt. (kru) Zeugentelefon 0375 4284480

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
12:30 Uhr
4 min.
Mit Tatort-Melodie gegen Betrüger: Die etwas andere Präventionsveranstaltung in Limbach-Oberfrohna
Mit Hilfe des Polizeiorchesters klärte Polizeirätin Maika Nitzsche in Limbach-Oberfrohna zum Telefonbetrug auf.
Fast täglich verzeichnet das Glauchauer Polizeirevier versuchten Telefonbetrug. Opfer gibt es auch in Limbach-Oberfrohna. Ein Konzert des Polizeiorchesters warnte auf besondere Weise vor den Tätern.
Julia Grunwald
12:30 Uhr
1 min.
HOT 05 Futsal macht sich auf intensives Spiel in Bielefeld gefasst
Für Hohenstein-Ernstthal steht das sechste Saisonspiel in der Bundesliga an. Bisher hab es drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage.
Das Bundesligateam aus Hohenstein-Ernstthal muss am Samstag zum Tabellensiebenten. Die Länderspielpause ist recht unterschiedlich genutzt worden.
Monty Gräßler
12.09.2025
3 min.
Erneut Einbrüche in Meerane: Nach der Tännichtschule wird die Annaparkhütte zum Ziel der Täter
Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in die Annaparkhütte in Meerane. Ein vergittertes Fenster wurde aufgebrochen.
Der Einbruch wurde am Donnerstagabend bemerkt. Im Vereinsdomizil entstand ein hoher Sachschaden, der auf 5000 Euro geschätzt wird. In der Nacht zum Freitag folgte ein Einbruch im Gewerbegebiet. Die Polizei prüft Zusammenhänge.
Holger Frenzel
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
28.08.2025
1 min.
Einbrüche im Gewerbegebiet in Meerane: Elektromopeds und Bargeld gehören zur Beute
Blick auf das Gewerbegebiet. Die Polizei meldet zwei Einbrüche an der Seiferitzer Allee.
Firmengebäude an Seiferitzer Allee war zweimal innerhalb von drei Tagen Ziel von Einbrechern. Sie hinterließen hohen Sachschaden. Was bekannt ist.
Holger Frenzel
Mehr Artikel