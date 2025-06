Diebe stehlen Hybrid-Auto an der Sachsenallee in Glauchau

Ein zweifarbiges SUV ist in der Nacht zu Montag in Glauchau gestohlen worden. Zeitwert: 35.000 Euro.

Glauchau.

Ein Autodiebstahl beschäftigt seit Montag die Beamten der Zwickauer Kriminalpolizei. Wie der Sprecher der Zwickauer Polizeidirektion Sebastian Schmidt mittteilte, schlugen unbekannte Diebe gegen 2.45 Uhr am Montagmorgen zu. Sie stahlen einen Toyota RAV4 Hybrid im Zeitwert von circa 35.000 Euro, der an der Sachsenallee in Glauchau abgestellt war. Das SUV hat zwei Besonderheiten. Zum einen die Farbgebung, denn das Fahrzeug ist in weißer Farbe mit schwarzem Dach lackiert. Und die Frontstoßstange war mithilfe von Klebeband behelfsmäßig angebracht. Die Beamten suchen nun nach Zeugen, die in der besagten Nacht am Tatort Personen wahrgenommen haben oder das Fahrzeug nach der Tat gesehen haben. (kru) Zeugentelefon 0375 4284480