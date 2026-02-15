MENÜ
In Meerane sind Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus eingebrochen.
In Meerane sind Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus eingebrochen.
Glauchau
Diebe stehlen Kupferrohre in Glauchau – und verursachen hohen Schaden
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
Unbekannte Täter sind in ein Einfamilienhaus eingebrochen, das sich im Umbau befand. Sie packten nicht nur die Rohre ein.

In Meerane haben unbekannte Täter einen hohen Sachschaden in einem Einfamilienhaus verursacht. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, haben sich die Täter zwischen Mittwochabend und Freitagmittag gewaltsam Zugang zu einem im Umbau befindlichen Haus in der Hauptstraße verschafft. Sie entwendeten Kupferrohre – bereits installierte und solche,...
