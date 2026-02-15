Diebe stehlen Kupferrohre in Glauchau – und verursachen hohen Schaden

Glauchau
Unbekannte Täter sind in ein Einfamilienhaus eingebrochen, das sich im Umbau befand. Sie packten nicht nur die Rohre ein.
In Meerane haben unbekannte Täter einen hohen Sachschaden in einem Einfamilienhaus verursacht. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, haben sich die Täter zwischen Mittwochabend und Freitagmittag gewaltsam Zugang zu einem im Umbau befindlichen Haus in der Hauptstraße verschafft. Sie entwendeten Kupferrohre – bereits installierte und solche,...
