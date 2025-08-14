Dorfwirbel der Gaumenfreuden: Party-Organisatoren aus Tettau kaufen Herzhaftes bei Landwirten um die Ecke ein

Glauchau
Vor dem Dorf- und Heimatfest machen sich XXL-Bestellungen erforderlich. Grillgut und Fisch kommen aus dem eigenen Ort. Das bringt - neben kurzen Wegen - noch einen weiteren ganz wichtigen Vorteil.
Kurze Wege gibt es für die Helfer kurz vor dem Start des Dorf- und Heimatfestes in Tettau. Sie holen am Freitag die XXL-Bestellungen ab: Rostbratwürste und Mutzbraten liegen in der Agrargenossenschaft bereit. Geflügel-Wiegebraten bereitet der Geflügelhof Weber vor. Lachs und Bismarckhering kommen vom Fischverkauf Armin Peschel. Dabei handelt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.