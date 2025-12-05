„Ein Stück Geschichte entfernt“: In der Glauchauer Fußgängerzone fehlt die Litfaßsäule

Mit der Litfaßsäule an der Leipziger Straße in Glauchau verschwand eine der letzten ihrer Art in Glauchau. Das sorgt für Kritik.

Für „Freie-Presse“-Leser Manfred Köthe ist es eine Fehlentscheidung: Mit dem Abbau der Litfaßsäule in der Glauchauer Fußgängerzone verschwand nicht nur eine der letzten ihrer Art in der Stadt, es „ist auch ein Stück Geschichte dieser Stadt entfernt worden“, meint der Glauchauer und fügt hinzu: „Für die Große Kreisstadt als...