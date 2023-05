Ein Trümmerfeld und eine schwerverletzte 16-Jährige in Glauchau: Microcar kracht in Mercedes

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Glauchau ist eine Jugendliche schwer verletzt worden. Auf der Kreuzung Hochuferstraße/ Meeraner Straße ist am Freitagabend gegen 18.20 Uhr ein auf 45 Stundenkilometer gedrosseltes Kleinfahrzeug mit einem Mercedes zusammengekracht. Nach Angaben der Polizei wollte der 17-jährige Fahrer des Microcars an der...