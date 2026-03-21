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Das Microcar war nach einem Unfall auf der B 180 nicht mehr fahrbereit.
Das Microcar war nach einem Unfall auf der B 180 nicht mehr fahrbereit. Foto: Andreas Kretschel
Das Microcar war nach einem Unfall auf der B 180 nicht mehr fahrbereit.
Das Microcar war nach einem Unfall auf der B 180 nicht mehr fahrbereit. Foto: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Unfall mit Microcar in Oberlungwitz: Fahrer schwer verletzt
Redakteur
Von Elsa Middeke
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Zwei Autos sind am Freitagabend auf der B180 aufeinandergeprallt. Die Ursache ist laut Polizei noch ungeklärt.

Schwer verletzt ist am Freitagabend der Fahrer (17) eines Microcars nach einem Verkehrsunfall in Oberlungwitz ins Krankenhaus gekommen. Wie die Polizei informierte, war der 17-Jährige mit dem 45 km/h-Auto gegen 21.30 auf der B 180 unterwegs gewesen. Aus bislang ungeklärte Ursache geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem...
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