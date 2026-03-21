Unfall mit Microcar in Oberlungwitz: Fahrer schwer verletzt

Zwei Autos sind am Freitagabend auf der B180 aufeinandergeprallt. Die Ursache ist laut Polizei noch ungeklärt.

Schwer verletzt ist am Freitagabend der Fahrer (17) eines Microcars nach einem Verkehrsunfall in Oberlungwitz ins Krankenhaus gekommen. Wie die Polizei informierte, war der 17-Jährige mit dem 45 km/h-Auto gegen 21.30 auf der B 180 unterwegs gewesen. Aus bislang ungeklärte Ursache geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem...