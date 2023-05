Einbruch in Baucontainer in Glauchau: Täter stehlen Technik im Wert von 3000 Euro

Auf einer Baustelle am Remser Weg in Glauchau war am Mittwochfrüh sicherlich Improvisationstalent gefragt. Bisher unbekannte Täter brachen den dortigen Baucontainer in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch auf. Sie nahmen nach Angaben der Polizei einen Laptop, einen Kaffeevollautomaten und zwei Akkuschrauber mit. Zudem fehlt ein 50 Meter langes...