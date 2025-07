Einbruch in Döner-Imbiss „Memo Can“ in Meerane: Täter machen sich mit Bargeld aus dem Staub

Die Polizei ermittelt. Sie kann die Tatzeit schon recht genau eingrenzen. Im Imbiss wurden zwei Spielautomaten aufgebrochen. Was bisher bekannt ist.

Ein Einbruch in einen Döner-Imbiss an der Annenstraße in Meerane beschäftigt die Polizei. Die Täter brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag in das Geschäft mit dem Namen „Memo Can“ ein.