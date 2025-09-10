Einbruch in Tännichtschule in Meerane: Für 350 Schüler fällt die erste Stunde am Mittwoch aus

Glauchau
Die Oberschule war in der Nacht das Ziel von Einbrechern. Sie entwendeten zwei Laptops, Bargeld und eine Klarinette. Wert des Diebesgutes: rund 2700 Euro. Was bisher bekannt ist.
Mit Verspätung hat der Unterricht am Mittwochmorgen für rund 350 Mädchen und Jungen an der Tännichtschule in Meerane begonnen. Die erste Stunde ist ausgefallen, informiert die Schulleitung. Der Grund: Nachdem es in der Nacht einen Einbruch gab, haben Polizeibeamte in den Morgenstunden noch Spuren gesichert – in verschiedenen Räumen der...
