  • Einbruch in Tännichtschule in Meerane: Für 350 Schüler fällt die erste Stunde am Mittwoch aus

Ein Einbruch in die Tännichtschule in Meerane beschäftigt die Polizei.
Ein Einbruch in die Tännichtschule in Meerane beschäftigt die Polizei.
Update
Glauchau
Einbruch in Tännichtschule in Meerane: Für 350 Schüler fällt die erste Stunde am Mittwoch aus
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Oberschule war in der Nacht das Ziel von Einbrechern. Sie entwendeten zwei Laptops, Bargeld und eine Klarinette. Wert des Diebesgutes: rund 2700 Euro. Was bisher bekannt ist.

Mit Verspätung hat der Unterricht am Mittwochmorgen für rund 350 Mädchen und Jungen an der Tännichtschule in Meerane begonnen. Die erste Stunde ist ausgefallen, informiert die Schulleitung. Der Grund: Nachdem es in der Nacht einen Einbruch gab, haben Polizeibeamte in den Morgenstunden noch Spuren gesichert – in verschiedenen Räumen der...
