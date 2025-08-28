Einbrüche im Gewerbegebiet in Meerane: Elektromopeds und Bargeld gehören zur Beute

Glauchau
Firmengebäude an Seiferitzer Allee war zweimal innerhalb von drei Tagen Ziel von Einbrechern. Sie hinterließen hohen Sachschaden. Was bekannt ist.
Drei Elektromopeds im Wert von 17.000 Euro haben unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Firmengebäude an der Seiferitzer Allee in Meerane entwendet. Dabei handelt es sich um Mopeds der Marke Surron. Der Einbruch ereignete sich zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen. Bereits in der Nacht von Montag zu Dienstag gab es einen Einbruch auf...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.