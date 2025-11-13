Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Einbrüche in Meerane: Langfinger brechen Keller auf und stehlen Fahrräder

Einbrüche in Meerane: Langfinger brechen Keller auf und stehlen Fahrräder
Von Holger Frenzel
Tatort ist die Johann-Sebastian-Bach-Straße. Ein Montainbike und ein E-Bike wurden in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch gestohlen. Was bisher bekannt ist.

Meerane.

Keller in Mehrfamilienhäusern an der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Meerane waren das Ziel von Einbrechern. Sie brachen zwischen Dienstagabend und Mittwochfrüh mehrere Keller auf. Die Einbrüche wurden laut Polizei gegen 6 Uhr bemerkt. Dabei entwendeten die Unbekannten ein Mountainbike der Marke Trek Roscoe im Wert von etwa 500 Euro sowie ein graues E-Bike Saxonit Optimum im Wert von rund 1300 Euro. Den Sachschaden, der beim Einbruch entstanden ist, beziffert die Polizei auf rund 250 Euro. Die Beamten suchen nun Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Johann-Sebastian-Bach-Straße wahrgenommen haben. Zeugen-Telefon: 03763 640. (hof)

