Einigung auf dem Meeraner Basketballplatz - doch das Spiel ist noch nicht zu Ende

Der Basketballkorb kommt wieder an seinen Platz. Der Mast auf dem Spielfeld am Hermann-Löns-Weg in Meerane wurde bereits wieder aufgestellt. Wenn der Beton ausreichend ausgehärtet ist, soll am Dienstag der Korb mit Halteplatte wieder angebracht werden. Das hat die Stadt Meerane am Freitag auf Anfrage der "Freien Presse" angekündigt. Dem...