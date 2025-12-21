Einsatz für die Feuerwehr am Laubenweg in Glauchau: 71-jährige Frau kommt in Klinik

Nach einem Küchenbrand rückte die Feuerwehr mit rund 25 Helfern aus. Der Einsatz dauerte rund anderthalb Stunden. Was bisher bekannt ist.

Ein Brand in einer Küche hat am Samstagabend für einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr am Laubenweg in Glauchau gesorgt. Die Alarmierung erfolgte gegen 18.45 Uhr. Stadtwehrleiter Mike Wunderlich sagte zur Situation beim Eintreffen der ersten Kräfte: „Der Qualm kam aus dem Küchenfenster. Die Bewohnerin war bereits vor dem Gebäude.“