  • Einsatz für die Feuerwehr am Laubenweg in Glauchau: 71-jährige Frau kommt in Klinik

Am Laubenweg in Glauchau stand auch die Drehleiter.
Bild: Andreas Kretschel
Am Laubenweg in Glauchau stand auch die Drehleiter.
Am Laubenweg in Glauchau stand auch die Drehleiter. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Einsatz für die Feuerwehr am Laubenweg in Glauchau: 71-jährige Frau kommt in Klinik
Redakteur
Von Holger Frenzel
Nach einem Küchenbrand rückte die Feuerwehr mit rund 25 Helfern aus. Der Einsatz dauerte rund anderthalb Stunden. Was bisher bekannt ist.

Ein Brand in einer Küche hat am Samstagabend für einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr am Laubenweg in Glauchau gesorgt. Die Alarmierung erfolgte gegen 18.45 Uhr. Stadtwehrleiter Mike Wunderlich sagte zur Situation beim Eintreffen der ersten Kräfte: „Der Qualm kam aus dem Küchenfenster. Die Bewohnerin war bereits vor dem Gebäude.“
