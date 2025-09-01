Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Einsatz für Feuerwehr in Meerane: Helfer müssen Hochzeitsfeier eines Kollegen verlassen

Die Freiwillige Feuerwehr war am Samstag an der Glauchauer Straße in Meerane im Einsatz.
Die Freiwillige Feuerwehr war am Samstag an der Glauchauer Straße in Meerane im Einsatz.
Glauchau
Einsatz für Feuerwehr in Meerane: Helfer müssen Hochzeitsfeier eines Kollegen verlassen
Redakteur
Von Holger Frenzel
Mit sechs Fahrzeugen ist die Feuerwehr an die Glauchauer Straße gefahren. Die Meldung, dass ein Dachstuhl brennt, bestätigte sich nicht. Was war der Grund für die Alarmierung?

Rund 20 Minuten hat ein Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr aus Meerane gedauert. Die Helfer wurden am Samstag gegen 20.15 Uhr alarmiert. Sie fuhren zur Glauchauer Straße. Die Meldung, dass es sich um einen Dachstuhlbrand handelt, bestätigte sich nicht.
