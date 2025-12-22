Einsatz für Polizei und Feuerwehr in Glauchaus Innenstadt: Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung laufen

Glauchau
Die Feuerwehr war mit 22 Kameraden und 5 Fahrzeugen im Brauhausgäßchen. Sie verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf Wohnhäuser. Was die Kripo nach ersten Ermittlungen ausschließen kann.
Ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro ist bei einem Brand im Brauhausgäschen in Glauchau entstanden. Durch die Flammen wurden ein Schuppen und ein Eingangsbereich – beides aus Holz – beschädigt. Die Feuerwehr war am Sonntagvormittag rund eine Stunde im Einsatz. Sie rückte gegen 8.45 Uhr aus. „Mit 22 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen...
