Erheblicher Schaden bei Unfall in Glauchau

Schreck am Feiertag: Zwei Autos stoßen zusammen. Verletzt wird indes keiner der Beteiligten.

Bei einem Auffahrunfall im Glauchauer Ortsteil Jerisau ist am Montagmorgen ein erheblicher Sachschaden entstanden. Wie die Polizeidirektion Zwickau am Dienstag mitteilte, waren an dem Feiertag kurz vor 9 Uhr eine 70 Jahre alte Frau mit einem Skoda und ein 64-Jähriger mit seinem Nissan auf der Ludwig-Erhard-Straße in Richtung Waldenburger Straße...