„Erhoffen uns Tendenz, wohin das Pendel ausschlägt“: Meerane startet Umfrage zum Veranstaltungsort für das Stadtfest

Der Teichplatz hat dem Wilhelm-Wunderlich-Park zuletzt den Rang abgelaufen. Wo wird künftig gefeiert? Die Frage soll auch mit Blick auf die Stimmungslage in der Bevölkerung beantwortet werden.

Mit dem Wilhelm-Wunderlich-Park und dem Teichplatz stehen zwei Veranstaltungsorte für das Stadtfest in Meerane zur Auswahl. Welchen davon die Einwohner favorisieren, versuchen die Verantwortlichen im Neuen Rathaus herauszufinden. In einem Bürger-Fragebogen zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept 2035 geht es auch um die Location für das...