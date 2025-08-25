„Erhoffen uns Tendenz, wohin das Pendel ausschlägt“: Meerane startet Umfrage zum Veranstaltungsort für das Stadtfest

Glauchau
Der Teichplatz hat dem Wilhelm-Wunderlich-Park zuletzt den Rang abgelaufen. Wo wird künftig gefeiert? Die Frage soll auch mit Blick auf die Stimmungslage in der Bevölkerung beantwortet werden.
Mit dem Wilhelm-Wunderlich-Park und dem Teichplatz stehen zwei Veranstaltungsorte für das Stadtfest in Meerane zur Auswahl. Welchen davon die Einwohner favorisieren, versuchen die Verantwortlichen im Neuen Rathaus herauszufinden. In einem Bürger-Fragebogen zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept 2035 geht es auch um die Location für das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.