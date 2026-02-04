MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Ermittlungsdruck und Polizeipräsenz: Zeigen die Maßnahmen in Meerane die erhoffte Wirkung?

Blick nach Meerane: Die Polizei hat aufgrund einer Einbruchsserie die Präsenz im Stadtgebiet erhöht.
Blick nach Meerane: Die Polizei hat aufgrund einer Einbruchsserie die Präsenz im Stadtgebiet erhöht. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Im Dezember 2025 stellten die Beamten einen 35-jährigen Mann nach einem Einbruch an der Amtsstraße in Meerane.
Im Dezember 2025 stellten die Beamten einen 35-jährigen Mann nach einem Einbruch an der Amtsstraße in Meerane. Bild: A. Kretschel/Archiv
Der Stadtrat hörte am Dienstag den Kriminalitätsbericht.
Der Stadtrat hörte am Dienstag den Kriminalitätsbericht. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Blick nach Meerane: Die Polizei hat aufgrund einer Einbruchsserie die Präsenz im Stadtgebiet erhöht.
Blick nach Meerane: Die Polizei hat aufgrund einer Einbruchsserie die Präsenz im Stadtgebiet erhöht. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Im Dezember 2025 stellten die Beamten einen 35-jährigen Mann nach einem Einbruch an der Amtsstraße in Meerane.
Im Dezember 2025 stellten die Beamten einen 35-jährigen Mann nach einem Einbruch an der Amtsstraße in Meerane. Bild: A. Kretschel/Archiv
Der Stadtrat hörte am Dienstag den Kriminalitätsbericht.
Der Stadtrat hörte am Dienstag den Kriminalitätsbericht. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Glauchau
Ermittlungsdruck und Polizeipräsenz: Zeigen die Maßnahmen in Meerane die erhoffte Wirkung?
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Tatverdächtige konnte die Polizei zuletzt nach zwei Einbrüchen stellen. Revierleiter Dirk Radatz sprach im Stadtrat am Dienstag über die Entwicklung. Die Stadt hat gefährdete Objekte aufgelistet.

Subway-Filiale, Tännichtschule, Kindertagesstätte, Stadttechnik-Domizil und Annaparkhütte. Dazu kommen Räume von Firmen und Objekte von Sportvereinen. Sie waren im zweiten Halbjahr 2025 in Meerane das Ziel von Einbrechern. Eine lange Liste, die nicht vollzählig ist. Der oder die Täter entwendeten Technik und Buntmetall. Sie suchten zudem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:00 Uhr
2 min.
Faschingsparty-Schlägerei, Chemikalien-Fund und Einbruchs-Serie: Viel Arbeit aus Meerane für Polizei und Staatsanwaltschaft
Einbruch ins Stadttechnik-Objekt in Meerane: Die Polizei sicherte vor Ort die Spuren.
Die Polizei spricht im Stadtrat über die Kriminalitätsentwicklung. Trotz manchem Ermittlungserfolg landet nicht jeder Beschuldigte auf der Anklagebank. Welche Verfahren bereits eingestellt sind.
Holger Frenzel
03.02.2026
4 min.
Neues Vier-Sterne-Hotel im Erzgebirge: Wolkensteins Bürgermeister sieht Tourismus auf Erfolgskurs
Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing freut sich auf die Neueröffnung des Pawlow-Hotels in Warmbad.
In Warmbad entsteht ein neues Vier-Sterne-Hotel. Zudem wird im Wolkensteiner Ortsteil die Therme erweitert. Bürgermeister Wolfram Liebing über touristische Leuchttürme in Zeiten klammer Kassen.
Georg Müller
17:51 Uhr
5 min.
Kiewer Verhandlungschef: Ukraine-Gespräche waren "produktiv"
Russische Drohnenangriffe trafen in der Nacht erneut ukrainische Städte.
Russische Angriffe trotz US-Vermittlung: Warum die Ukraine Gespräche nicht absagen kann und welche Rolle ein möglicher Gefangenenaustausch spielt. Morgen soll es laut Medien weitergehen.
17.12.2025
3 min.
Einbruchsserie in Meerane: Polizei schnappt 35-jährigen Tatverdächtigen
Blick zum ehemaligen Vereinshaus an der Amtsstraße in Meerane. Nach einem Einbruch stellte die Polizei einen Tatverdächtigen.
Die Beamten konnten den Mann nach einem Einbruch in ein Gebäude an der Amtsstraße stellen. Im Umfeld des Tatortes kam auch ein Hund zum Einsatz. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
17:53 Uhr
4 min.
"Mega cool": Thioune gibt Werder neue Energie
Der neue Werder-Trainer Daniel Thioune.
Werder Bremen hat einen Nachfolger für Trainer Horst Steffen gefunden. Daniel Thioune war zwar nicht der Favorit auf den Trainerposten. Doch er startet mit viel Elan.
Claas Hennig, Tom Bachmann, Sebastian Stiekel, dpa
Mehr Artikel