Ermittlungsdruck und Polizeipräsenz: Zeigen die Maßnahmen in Meerane die erhoffte Wirkung?

Tatverdächtige konnte die Polizei zuletzt nach zwei Einbrüchen stellen. Revierleiter Dirk Radatz sprach im Stadtrat am Dienstag über die Entwicklung. Die Stadt hat gefährdete Objekte aufgelistet.

Subway-Filiale, Tännichtschule, Kindertagesstätte, Stadttechnik-Domizil und Annaparkhütte. Dazu kommen Räume von Firmen und Objekte von Sportvereinen. Sie waren im zweiten Halbjahr 2025 in Meerane das Ziel von Einbrechern. Eine lange Liste, die nicht vollzählig ist. Der oder die Täter entwendeten Technik und Buntmetall. Sie suchten zudem...