Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Erneut Einbrüche in Meerane: Nach der Tännichtschule wird die Annaparkhütte zum Ziel der Täter

Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in die Annaparkhütte in Meerane. Ein vergittertes Fenster wurde aufgebrochen.
Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in die Annaparkhütte in Meerane. Ein vergittertes Fenster wurde aufgebrochen. Bild: Andreas Kretschel
Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in die Annaparkhütte in Meerane. Ein vergittertes Fenster wurde aufgebrochen.
Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in die Annaparkhütte in Meerane. Ein vergittertes Fenster wurde aufgebrochen. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Erneut Einbrüche in Meerane: Nach der Tännichtschule wird die Annaparkhütte zum Ziel der Täter
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Einbruch wurde am Donnerstagabend bemerkt. Im Vereinsdomizil entstand ein hoher Sachschaden, der auf 5000 Euro geschätzt wird. In der Nacht zum Freitag folgte ein Einbruch im Gewerbegebiet. Die Polizei prüft Zusammenhänge.

Ein hoher Sachschaden ist bei einem Einbruch in die Annaparkhütte in Meerane entstanden. Die Einrichtung am Promenadenweg ist das Domizil von verschiedenen Vereinen. Einbrecher waren zwischen Mittwochabend und Donnerstagabend in der Annparkhütte. „Der oder die Täter sind gewaltsam in das Gebäude eingedrungen. Der Sachschaden wird auf rund...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
14:56 Uhr
4 min.
Gaza-Krieg: ESC steht vor einer Zerreißprobe
Immer mehr Länder erwägen wegen Israel ein Fernbleiben vom Wettbewerb. (Archivfoto)
Zum 70. Geburtstag steht dem Eurovision Song Contest so viel Streit ins Haus wie noch nie. Mehrere Länder wollen nicht mit Israel auf der Bühne stehen. Hinter den Kulissen sucht man nach einer Lösung.
Christof Bock und Emilio Rappold, dpa
11:45 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
28.08.2025
1 min.
Einbrüche im Gewerbegebiet in Meerane: Elektromopeds und Bargeld gehören zur Beute
Blick auf das Gewerbegebiet. Die Polizei meldet zwei Einbrüche an der Seiferitzer Allee.
Firmengebäude an Seiferitzer Allee war zweimal innerhalb von drei Tagen Ziel von Einbrechern. Sie hinterließen hohen Sachschaden. Was bekannt ist.
Holger Frenzel
08:11 Uhr
1 min.
Einbruch in Tännichtschule in Meerane: Für 350 Schüler fällt die erste Stunde am Mittwoch aus
Update
Ein Einbruch in die Tännichtschule in Meerane beschäftigt die Polizei.
Die Oberschule war in der Nacht das Ziel von Einbrechern. Sie entwendeten zwei Laptops, Bargeld und eine Klarinette. Wert des Diebesgutes: rund 2700 Euro. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
14:54 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 16.09.2025
 10 Bilder
Bayerns Aleksandar Pavlovic mit Ball in Aktion
Mehr Artikel