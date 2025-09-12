Erneut Einbrüche in Meerane: Nach der Tännichtschule wird die Annaparkhütte zum Ziel der Täter

Glauchau
Der Einbruch wurde am Donnerstagabend bemerkt. Im Vereinsdomizil entstand ein hoher Sachschaden, der auf 5000 Euro geschätzt wird. In der Nacht zum Freitag folgte ein Einbruch im Gewerbegebiet. Die Polizei prüft Zusammenhänge.
Ein hoher Sachschaden ist bei einem Einbruch in die Annaparkhütte in Meerane entstanden. Die Einrichtung am Promenadenweg ist das Domizil von verschiedenen Vereinen. Einbrecher waren zwischen Mittwochabend und Donnerstagabend in der Annparkhütte. „Der oder die Täter sind gewaltsam in das Gebäude eingedrungen. Der Sachschaden wird auf rund...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.