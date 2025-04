Erster Glauchauer Mitmachgarten öffnet sich

Alle, die keinen eigenen Garten haben, können ab Mai in Gemeinschaft gärtnern. Am Freitag ist Tag des offenen Mitmachgartens in Glauchau.

Wer keinen eigenen Garten hat, aber jetzt im Frühling dennoch Lust verspürt, in der Gemeinschaft seinen grünen Daumen unter Beweis zu stellen, kann ab sofort in Glauchau Mitmachgärtner werden. Die Stadt Glauchau hat eigens dafür eine 430 Quadratmeter große Parzelle in der Kleingartenanlage „Hammerwiese" am Karlsweg gepachtet, wo ab 1....