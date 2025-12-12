MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • „Es ist für mich eine Katastrophe“: Glauchauer warten noch immer auf schnelles Internet

Hübsch gestaltet, aber noch nicht in Betrieb ist diese Verteilerstation an der Peniger Straße.
Hübsch gestaltet, aber noch nicht in Betrieb ist diese Verteilerstation an der Peniger Straße. Bild: Andreas Kretschel
Andreas Winkler ist Ortvorsteher von Wernsdorf. Bei Thema schnelles Internet kann er nicht mehr lachen.
Andreas Winkler ist Ortvorsteher von Wernsdorf. Bei Thema schnelles Internet kann er nicht mehr lachen. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Glasfaserkabel liegen an. Was noch fehlt sind funktionierende Hausanschlüsse.
Glasfaserkabel liegen an. Was noch fehlt sind funktionierende Hausanschlüsse. Bild: Symbolfoto: Peter Kneffel/dpa
Hübsch gestaltet, aber noch nicht in Betrieb ist diese Verteilerstation an der Peniger Straße.
Hübsch gestaltet, aber noch nicht in Betrieb ist diese Verteilerstation an der Peniger Straße. Bild: Andreas Kretschel
Andreas Winkler ist Ortvorsteher von Wernsdorf. Bei Thema schnelles Internet kann er nicht mehr lachen.
Andreas Winkler ist Ortvorsteher von Wernsdorf. Bei Thema schnelles Internet kann er nicht mehr lachen. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Glasfaserkabel liegen an. Was noch fehlt sind funktionierende Hausanschlüsse.
Glasfaserkabel liegen an. Was noch fehlt sind funktionierende Hausanschlüsse. Bild: Symbolfoto: Peter Kneffel/dpa
Glauchau
„Es ist für mich eine Katastrophe“: Glauchauer warten noch immer auf schnelles Internet
Redakteur
Von Stefan Stolp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eigentlich sollten die ersten Adressen in den Glauchauer Ortsteilen bereits mit funktionierenden Glasfaseranschlüssen versorgt sein. Doch dieses Jahr wird es nichts mehr.

Die unbefriedigende Situation für Antje von Bock hat sich im Grunde genommen nicht geändert. Im Sommer 2023, das ist mehr als zwei Jahre her, endeten in ihrem Wohnumfeld die Tiefbauarbeiten für den Breitbandausbau. Bis heute sind weder ihr Haus, noch die in der Nachbarschaft in Glauchau-Voigtlaide an das Glasfasernetz angeschlossen. „Und wir...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
2 min.
Kassensturz in Glauchau: Das Finanzloch wird immer größer
Der Stadt Glauchau fehlt jede Menge Geld.
Extreme Ausfälle bei der Gewerbesteuer führen in Glauchau zu einer schwierigen Haushaltslage. Und eine Verbesserung ist nicht in Sicht.
Stefan Stolp
13.12.2025
6 min.
Entscheidende Tage: Was kommt in den Ukraine-Friedensplan?
Für die Ukraine und ihre europäischen Verbündeten steht ein Spitzentreffen in Berlin an. (Archivbild)
Wie könnte ein Kompromiss im Ukraine-Konflikt aussehen? In Berlin beraten internationale Spitzenpolitiker über Territorien, Sicherheitsgarantien und eingefrorenes russisches Geld.
04.12.2025
4 min.
Internetausbau jäh gestoppt: Deutsche Glasfaser lässt in Zwickau 10.000 Verträge platzen
2024 feierte Oberbürgermeisterin Constance Arndt feierte mit Vertretern der Deutschen Glasfaser noch den Start des Ausbauprojektes. Jetzt gibt das Unternehmen auf.
Erst klingelten die Mitarbeiter an Haustüren, um Zwickauer vom Glasfaseranschluss zu überzeugen, nun die plötzliche Rolle rückwärts - die Deutsche Glasfaser zieht sich aus Zwickau zurück. Und jetzt?
Frank Dörfelt
12.12.2025
4 min.
„Der Schuss hat sich aus meiner Büchse gelöst“: Brand-Erbisdorfs OB Martin Antonow verursacht schweren Jagdunfall
Martin Antonow ist gern im Wald unterwegs und seit 2012 im Besitz eines Jagdscheins.
Was geschah im Waldstück bei Langenau? Ein 20-jähriger Jagdfreund ist schwer verletzt worden. Sechs Wochen nach dem Unglück in Brand-Erbisdorf ergibt sich langsam ein klares Bild.
Steffen Jankowski
11.12.2025
4 min.
Kundenansturm auf Sachsens modernsten Supermarkt: So lief die Neueröffnung in Plauen
Andreas Hollenbach war am Donnerstagmorgen der erste Kunde im neuen Plauener Edeka-Center. Schon kurz vor 6 Uhr stand er vor der Tür.
Wer am Donnerstagmorgen ganz vorn sein wollte, als der Markt an der Reißiger Straße öffnete, musste sich schon eine Stunde vor der Eröffnung anstellen. Doch was sagen die Plauener über ihren neuen Markt?
Bernd Jubelt
13.12.2025
4 min.
Trump, Clinton, Allen: Neue Fotos in Epstein-Affäre
Im Epstein-Skandal haben US-Kongressabgeordnete erneut Fotos veröffentlicht. (Archivfoto)
Erst zu Beginn des Monats hatten US-Kongressmitglieder Fotos von Jeffrey Epsteins Privatinsel freigegeben. Nun folgen weitere Bilder.
Mehr Artikel