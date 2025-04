„Es ist weiter eine hohe Belastung“: Freiwillige Feuerwehr aus Glauchau war am Wochenende sechsmal im Einsatz

Hecke, Papiermüllbehälter und Komposthaufen standen in Flammen. Zudem leistete die Feuerwehr auch Unterstützung in Dennheritz. In welchen Fällen sich Brandursachenermittler der Polizei einschalten.

Ein weiteres anstrengendes Wochenende liegt hinter den Kräften der Freiwilligen Feuerwehr aus Glauchau. Sie mussten am Samstag und am Sonntag zu sechs Einsätzen ausrücken. „Es ist weiter eine hohe Belastung. Verschnaufpausen, die eigentlich die Wochenenden bieten sollen, gibt es nicht", sagte Stadtwehrleiter Mike Wunderlich zur Situation...