Experten-Gespräch zur Autobranche in Meerane

Auf dem „Sachsensofa“ zweier christlicher Institutionen nehmen am Dienstag in Meerane zwei Kenner der Autobranche Platz.

Meerane. Bei einem Podiumsgespräch wird am Dienstag, 21. Oktober, in der Alten Post in Meerane der Autobranche auf den Zahn gefühlt. Unter dem wegweisenden Titel „Akku leer? Das Sachsensofa zum Umbruch in der Autobranche“ gastiert ab 19.30 Uhr das Format der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Evangelischen Akademie Sachsen in der neobarocken Post.

Auf dem „Sachsensofa“, so die Veranstalter, darf heftig gestritten werden, aber am Ende sollten alle versöhnlich auseinandergehen. Als Gäste sind Manuel Kallweit, Leiter Economic Intelligence & Volkswirtschaft beim Verband der Automobilindustrie (VDA), und Prof. Dr.-Ing. Günther Prokop, Professor für Kraftfahrzeugtechnik an der TU Dresden angefragt.

Wie wird der Standort fit für die Zukunft?

Kallweit gilt den Veranstaltern zufolge als einer der wichtigsten Analytiker der Branche, ordnet globale Marktentwicklungen ein und zeigt auf, welche wirtschaftlichen Chancen und Risiken die Transformation für Deutschland und für Sachsen birgt. Prokop gehöre mit seiner Forschung zu Fahrzeugsicherheit, Simulation und modernen Antriebssystemen zu den führenden Wissenschaftlern der Nation. Er bringe die technische Perspektive ein: Welche Innovationen sind entscheidend, um Sachsens Automobilstandort fit für die Zukunft zu machen? Die Veranstalter bitten um Anmeldung via Internet. (kru) www.freiepresse.de/sachsensofa