Fahrradfahrer in Meerane von der Straße abgedrängt und verletzt

Glauchau
Polizei sucht Zeugen für einen Unfall auf der S 288. Der Radfahrer landete im Seitengraben.
Ein Fahrradfahrer ist bei einem Unfall in Meerane verletzt worden. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, war der 45-jährige Radfahrer am Freitagnachmittag auf der S 288 in Richtung Crimmitschau unterwegs gewesen. Gegenüber der Polizei gab er an, dass er von einem dunkelgrauen Pkw mit silberner Dachreling überholt worden sei. Den Angaben nach...
