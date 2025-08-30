Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Schriftzug „Polizei" steht auf einem Einsatzfahrzeug.
Schriftzug „Polizei" steht auf einem Einsatzfahrzeug. Bild: Daniel Vogl/dpa
Schriftzug „Polizei" steht auf einem Einsatzfahrzeug.
Schriftzug „Polizei" steht auf einem Einsatzfahrzeug. Bild: Daniel Vogl/dpa
Glauchau
Fahrradfahrer in Meerane von der Straße abgedrängt und verletzt
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Polizei sucht Zeugen für einen Unfall auf der S 288. Der Radfahrer landete im Seitengraben.

Ein Fahrradfahrer ist bei einem Unfall in Meerane verletzt worden. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, war der 45-jährige Radfahrer am Freitagnachmittag auf der S 288 in Richtung Crimmitschau unterwegs gewesen. Gegenüber der Polizei gab er an, dass er von einem dunkelgrauen Pkw mit silberner Dachreling überholt worden sei. Den Angaben nach...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:28 Uhr
5 min.
So will Julian Nagelsmann das WM-Ticket holen
Der Bundestrainer geht mit klaren Erwartungen in die WM-Qualifikation (Archivbild).
Die DFB-Elf startet als klarer Favorit in die WM-Qualifikation. Was passiert, wenn Deutschland nicht Gruppenerster wird – und welche Rolle neue Spieler auf dem Weg nach Amerika spielen.
Arne Richter, dpa
06:26 Uhr
3 min.
Sachsen leisten Millionen Überstunden - meist zum Nulltarif
Die Bundesregierung und Teile der Wirtschaft würden die Arbeitszeit gern über da heute schon Mögliche ausdehnen.
In Sachsen haben die Beschäftigten im vergangenen Jahr mehr als 53 Millionen Überstunden geleistet. Experten warnen vor Überlastung. Die Bundesregierung will hingegen sogar noch mehr Extra-Stunden ermöglichen.
Jürgen Becker
17.08.2025
1 min.
Fahrradfahrer bei Kollision mit Auto in Freiberg verletzt
Zu einem Unfall mit einem verletzten Fahrradfahrer musste die Polizei in Freiberg ausrücken.
Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag auf dem Fuchsmühlenweg.
FP
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
10.08.2025
1 min.
Zwei Fahrradfahrer leicht verletzt bei Sturz in Zwickau
Die Polizei kam am Samstagmorgen in der Inneren Zwickauer Straße zum Einsatz.
In Niederplanitz sind am Samstag zwei Fahrradfahrer nach einem Sturz in ein Krankenhaus gebracht worden.
Sabrina Seifert
30.08.2025
4 min.
Besonderer Abschied im Erzgebirge: Mit dem Oldtimer in die Rente
Mit diesem Horch, Baujahr 1930, ging es für Simone Dolling noch einmal in alle EKH-Einrichtungen.
Nicht jeder langjährige Mitarbeiter eines Unternehmens wird so furios in den Ruhestand verabschiedet. Die Chefeinkäuferin der EKH geht in Rente - mit einem Überraschungstag.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel