Fasching in Glauchau: Was, wenn man nichts anzuziehen hat?

Glauchau
In Glauchau beginnen die diesjährigen Faschingsveranstaltungen. Für Mutter und Tochter vom Kostümverleih bedeutet das Stress. Dabei herrscht das ganze Jahr über Hochbetrieb.
In der Wernsdorfer Erbschänke läuft sie schon, im Glauchauer Stadttheater geht es Anfang Februar los. Die Rede ist von den Veranstaltungen des Wernsdorfer Faschingsclubs unter dem Motto „Alles Paletti auch ohne Konfetti“ und des Glauchauer Carnevals Clubs, der dieses Jahr meint: „Von Hollywood bis Germany, der GCC führt die Regie“. Und...
