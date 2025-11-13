Faschingsauftaktparty steigt im EKM in Meerane: Wer auf der Bühne tanzt und wer für Musik im Treppenhaus sorgt

Aufgrund der Vorbereitung für die Stadthallen-Sanierung ziehen die „Pflasterköppe“ um. Was Besucher am Samstag zu Ticketverkauf, Zeitplan, Programm und Catering wissen sollten.

Nach der Übergabe des Stadtzepters folgt die Faschingsauftaktparty. Sie steigt am Samstag im EKM-Saal an der Zwickauer Straße in Meerane. Gefeiert wird erst auf der Bühne und später auch im Treppenhaus. Alle Infos für Besucher.