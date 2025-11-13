Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Faschingsauftaktparty steigt im EKM in Meerane: Wer auf der Bühne tanzt und wer für Musik im Treppenhaus sorgt

Auf der Bühne im EKM-Saal tritt auch eine Delegation des Tanzboden-Vereins auf.
Auf der Bühne im EKM-Saal tritt auch eine Delegation des Tanzboden-Vereins auf. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Faschingsauftaktparty steigt im EKM in Meerane: Wer auf der Bühne tanzt und wer für Musik im Treppenhaus sorgt
Von Holger Frenzel
Aufgrund der Vorbereitung für die Stadthallen-Sanierung ziehen die „Pflasterköppe“ um. Was Besucher am Samstag zu Ticketverkauf, Zeitplan, Programm und Catering wissen sollten.

Nach der Übergabe des Stadtzepters folgt die Faschingsauftaktparty. Sie steigt am Samstag im EKM-Saal an der Zwickauer Straße in Meerane. Gefeiert wird erst auf der Bühne und später auch im Treppenhaus. Alle Infos für Besucher.
