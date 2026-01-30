Faschingsparty-Schlägerei, Chemikalien-Fund und Einbruchs-Serie: Viel Arbeit aus Meerane für Polizei und Staatsanwaltschaft

Glauchau
Die Polizei spricht im Stadtrat über die Kriminalitätsentwicklung. Trotz manchem Ermittlungserfolg landet nicht jeder Beschuldigte auf der Anklagebank. Welche Verfahren bereits eingestellt sind.
Die Kriminalitätsentwicklung in Meerane beschäftigt den Stadtrat. Dirk Radatz, kommissarischer Leiter des Reviers in Glauchau, und Thomas Schüßl, Leiter des Kriminaldienstes, nehmen an der Sitzung am Dienstag teil. So ist der Stand bei Fällen, die Stadtgespräch waren.
