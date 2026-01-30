MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Faschingsparty-Schlägerei, Chemikalien-Fund und Einbruchs-Serie: Viel Arbeit aus Meerane für Polizei und Staatsanwaltschaft

Einbruch ins Stadttechnik-Objekt in Meerane: Die Polizei sicherte vor Ort die Spuren.
Einbruch ins Stadttechnik-Objekt in Meerane: Die Polizei sicherte vor Ort die Spuren. Bild: Andreas Kretschel
Einbruch ins Stadttechnik-Objekt in Meerane: Die Polizei sicherte vor Ort die Spuren.
Einbruch ins Stadttechnik-Objekt in Meerane: Die Polizei sicherte vor Ort die Spuren. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Faschingsparty-Schlägerei, Chemikalien-Fund und Einbruchs-Serie: Viel Arbeit aus Meerane für Polizei und Staatsanwaltschaft
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Polizei spricht im Stadtrat über die Kriminalitätsentwicklung. Trotz manchem Ermittlungserfolg landet nicht jeder Beschuldigte auf der Anklagebank. Welche Verfahren bereits eingestellt sind.

Die Kriminalitätsentwicklung in Meerane beschäftigt den Stadtrat. Dirk Radatz, kommissarischer Leiter des Reviers in Glauchau, und Thomas Schüßl, Leiter des Kriminaldienstes, nehmen an der Sitzung am Dienstag teil. So ist der Stand bei Fällen, die Stadtgespräch waren.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:02 Uhr
3 min.
Preuß beendet Biathlon-Karriere nach der Saison
Franziska Preuß ist aktuelle Weltmeisterin in der Verfolgung. (Archivbild)
Deutschlands Biathletinnen verlieren ihre Vorzeigeathletin. Franziska Preuß macht am Saisonende Schluss - und hinterlässt ein großes Loch.
Thomas Wolfer und Sandra Degenhardt, dpa
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist aber eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
21.01.2026
1 min.
Erneut Einbruch in Meerane: Ziel war das Sozial-Kaufhaus
Ein Einbruch in das Sozial-Kaufhaus in Meerane beschäftigt die Polizei.
Der Schaden wurde am Dienstagvormittag bemerkt. Der Sachschaden ist um ein Vielfaches höher als der Wert der entwendeten Gegenstände. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
28.01.2026
2 min.
Gefilmter Hilferuf von der Klingenthaler Alm zeigt das ganze Ausmaß des Wegestreits
Ein Video, das die Zufahrt zur Klingenthaler Alm zeigt, sorgt aktuell im Netz für Furore.
Im Netz sorgt neuerdings ein Video für Furore, dass das Dilemma um die Zufahrt zur Klingenthaler Alm in allen Facetten zeigt - im Zeitraffer, aber dennoch über alle Höhenmeter. Ein gefilmter Hilferuf.
Daniela Hommel-Kreißl
17.12.2025
3 min.
Einbruchsserie in Meerane: Polizei schnappt 35-jährigen Tatverdächtigen
Blick zum ehemaligen Vereinshaus an der Amtsstraße in Meerane. Nach einem Einbruch stellte die Polizei einen Tatverdächtigen.
Die Beamten konnten den Mann nach einem Einbruch in ein Gebäude an der Amtsstraße stellen. Im Umfeld des Tatortes kam auch ein Hund zum Einsatz. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
13:00 Uhr
4 min.
Von der siebten in die vierte Liga: So entwickelte sich Torhüter Felix Neef zum wichtigen Rückhalt des HC Einheit Plauen
Torhüter Felix Neef hatte im Heimspiel gegen Bernburg großen Anteil am überraschenden Unentschieden für den HC Einheit Plauen.
Im Kampf um den Klassenerhalt treffen die Regionalliga-Handballer auf einen direkten Konkurrenten. Ein wichtiger Faktor könnte der 36-jährige Keeper werden, der eigentlich nur Aushilfe ist.
Florian Wißgott
Mehr Artikel