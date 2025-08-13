Felssicherung an der Bastei in Remse vor Abschluss: Verkehr rollt ab Freitagnachmittag wieder über B 175

Glauchau
Zwei Wochen früher als geplant wird die Pendlerstrecke zwischen Waldenburg und Glauchau freigegeben. Auf der B 175 wirft aber schon die nächste Vollsperrung ihre Schatten voraus. Wo und warum?
Pendler, die zwischen Waldenburg und Glauchau unterwegs sind, atmen auf – zumindest für kurze Zeit. Sie können ab Freitagnachmittag wieder über die B 175 in Remse fahren. Die Arbeiten zur Felssicherung an der Bastei werden zwei Wochen früher als geplant beendet.
