Fest für Kinder und Familien im Gründelpark in Glauchau

Am letzten Ferientag wird der Gründelpark in Glauchau zur XXL-Spielwiese. Der Eintritt ist frei.

Glauchau. Die nunmehr wieder grünen Wiesen im Gründelpark in Glauchau werden am Sonntag beansprucht. Denn von 13 bis 18 Uhr verwandelt sich der Park beim Familienparkfest in einen bunten Spielplatz für Groß und Klein. Neben einem Bühnenprogramm gibt es viele Kinder-Mitmach-Aktionen. Von Seilbahn, Trampolin, Seifenblasen, Hüpfburg, Ponyreiten, Glitzertattoos und Wasserspielplatz bis hin zu den verschiedensten Leckereien reicht das Angebot.

Zudem werden sich Glauchauer Vereine an Ständen mit Aktionen für Kinder präsentieren. Mit dabei sind: die Stadtteilfeuerwehr Unterstadt Glauchau, die Gräflich Schönburgische Schloßcompagnie, die Rassekaninchenzüchter, die Kindervereinigung Freizeitparadies Glauchau und der Glauchauer Carnevalclub.

Jumpteam tanzt zum Schluss

Auf der Bühne eröffnet Clown LuLuLustig um 13.30 Uhr das Familienparkfest. Danach steht der Kinderchor der Internationalen Grundschule Glauchau auf der Bühne. Es folgen Tänze der Kindertanzgruppen der Gräflich Schönburgischen Schloßcompagnie. Das Mitmachkinderprogramm „Abenteuer mit Kess“ lädt dann zum Singen und Tanzen ein. Anschließend zeigen die Tanzgruppen des Glauchauer Carnevalclubs ihre Showtänzen. Später wird der Projektcircus Tomello Artistik und das Jumpteam seine Choreografien zeigen. Der Eintritt ist frei. Parkmöglichkeiten sind auf der Hammerwiese vorhanden. (kru)