Feuerschalen und Feuerwerk: So feiert Dennheritz eine Party im Schnee

Rund 250 Besucher waren zum Winterglühen am Freitagabend am Sportplatz. Für welche weiteren großen Events die Termine schon feststehen.

Das Winterglühen am Sportplatz in Dennheritz war am Freitagabend ein Besuchermagnet. Zwischen den Feuerschalen trafen sich rund 250 Personen auf dem verschneiten Veranstaltungsgelände. Das bedeutet überschlagen: Jeder fünfte Einwohner aus dem Dorf war da. „Bis kurz nach Mitternacht wurde gefeiert. Höhepunkt war ein Feuerwerk“, sagt...