  • Zwickau
  • Glauchau
  • Raketen steigen in den Himmel: Wo am Freitagabend zwischen Glauchau, Meerane und Crimmitschau ein Feuerwerk gezündet wird

Ein Feuerwerk wird am Freitagabend auf dem Sportplatz in Dennheritz gezündet.
Ein Feuerwerk wird am Freitagabend auf dem Sportplatz in Dennheritz gezündet. Bild: Roland Weihrauch/dpa
Ein Feuerwerk wird am Freitagabend auf dem Sportplatz in Dennheritz gezündet.
Ein Feuerwerk wird am Freitagabend auf dem Sportplatz in Dennheritz gezündet. Bild: Roland Weihrauch/dpa
Glauchau
Raketen steigen in den Himmel: Wo am Freitagabend zwischen Glauchau, Meerane und Crimmitschau ein Feuerwerk gezündet wird
Von Holger Frenzel
Winterglühen auf dem Sportplatz. Zu den Höhepunkten gehört – neben Stimmungsmusik und Spaßwettbewerben – auch ein rund zehnminütiges Feuerwerk.

Spaßwettbewerbe, Feuerschalen und Stimmungsmusik gibt es am Freitagabend auf dem Sportplatz des FSV 1990 Dennheritz. Der Verein, der mittlerweile 225 Mitglieder zählt, lädt zum Winterglühen und damit einer mittlerweile traditionsreichen Veranstaltung ein. Die aktuelle Winterlandschaft sorgt für perfektes Flair.
