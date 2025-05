Feuerwehr auf der Zwickauer Straße in Meerane im Einsatz: Das war der Grund

Die Helfer wurden am Donnerstagmorgen schon zu früher Stunde alarmiert. Die Feuerwehr prüfte die Lage mit verschiedenen Messgeräten. Warum?

Mit vier Fahrzeugen ist die Freiwillige Feuerwehr aus Meerane am Donnerstagmorgen im Einsatz gewesen. Die Helfer wurden um 5.36 Uhr alarmiert. Der Grund: In einem Haus, welches sich an der Zwickauer Straße befindet, war von Bewohnern Gasgeruch wahrgenommen worden. Sie wählten deshalb den Notruf. Mit verschiedenen Messgeräten überprüfte die...