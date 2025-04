Feuerwehr in Glauchau gefordert: Nach nächtlichem Brand in Kammgarnspinnerei-Brache warten die nächsten Aufgaben am Samstagmorgen

30 Feuerwehrleute waren an den Löscharbeiten im Gebäude zwischen Bahnstrecke und B 175 beteiligt. Müll und Unrat waren in Brand geraten. Was bisher bekannt ist.

In der Industriebrache der alten Kammgarnspinnerei in Glauchau war die Feuerwehr in der Nacht von Freitag zu Samstag im Einsatz. Sie mussten einen Brand im Erdgeschoss des Komplexes in der Nähe der B 175 löschen. Müll und Unrat waren in Brand geraten und sorgten für eine starke Rauchentwicklung. Die Alarmierung ist 23.20 Uhr erfolgt. Der...