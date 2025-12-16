Feuerwehr in Meerane schon wieder im Nachtschicht-Einsatz: „Das macht irgendwann müde“

Glauchau
Die Fahrzeuge der Feuerwehr haben in der Nacht von Montag zu Dienstag wieder vor einem Mehrfamilienhaus an der Rudolf-Breitscheid-Straße gestanden, wo es bereits im November einen Einsatz gab. Was war diesmal der Grund für die Alarmierung?
21 Feuerwehrleute waren in der Nacht von Montag zu Dienstag an einem Einsatz in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Meerane beteiligt.
