Feuerwehr in Waldenburg in Feierlaune: Neues Auto rollt kurz vor Jubiläum ins Gerätehaus

Die Retter informieren bei einem Tag der offenen Tür im Depot an der Grünfelder Straße über ihre Arbeit. Sie erwarten am Samstag auch Besuch von Brandursachenermittlern der Polizei.

Die Freiwillige Feuerwehr Waldenburg nimmt ein neues Hilfeleistungslöschfahrzeug in Betrieb. Auf dem Wagen, der rund 460.000 Euro gekostet hat, befinden sich 2000 Liter Wasser und die Technik zur Bergung von Unfallopfern. Das Fahrzeug steht seit Dienstag im Gerätehaus. Die feierliche Übergabe ist am Samstag um 11 Uhr geplant. Mit dem...